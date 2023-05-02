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Колодеж Петр Давыдович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колодеж
Имя
Петр
Отчество
Давыдович
Дата исполнения приговора
18 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
5967. КОЛОДЕЖ ПЕТР ДАВЫДОВИЧ, 39 л., г. Шлиссельбурга. Ленинградск. Губсуд. Ст. . ст. 2 ч. 114, 1 ч. 128, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в за­кон. силу 18 апр. 924.

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