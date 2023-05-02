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Рудь Фома Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рудь
Имя
Фома
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 январь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
2960. РУДЬ, ФОМА ИВАНОВ, 68 л. Гр. Золотоношск. у., Белоусовск. в., д. Сазоновки; —Лубенск. О. С. Кража, с лиш. пр., кат. раб. 4 г. Исп. 13 Янв. 918. 911 10210 1654 У. Сей приг. погл. приг., нап. в 910 г. № 15342, кот. пост. по сов. с приг., нап. в 910 г. № 107017. 904 26624 1 Ч. 1665 У., по сов. с приг. пап. 901 23219 172 М. в 902 г. № 111071. 99 85052 172 М. | 96 43990 172 М.

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