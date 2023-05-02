Завгородняя Ефросинья Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завгородняя
- Имя
- Ефросинья
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64865. ЗАВГОРОДНЯЯ, ЕФРОСИНЬЯ Яковлева. К. Бѣлгородск. у., Пушкарск. в., с. Краснаго, 13 л.; — Г. С. г. Бѣлгорода, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 19 Мая 907.
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