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Завгородняя Ефросинья Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Завгородняя
Имя
Ефросинья
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
19 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
64865. ЗАВГОРОДНЯЯ, ЕФРОСИНЬЯ Яковлева. К. Бѣлгородск. у., Пушкарск. в., с. Краснаго, 13 л.; — Г. С. г. Бѣлгорода, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 19 Мая 907.

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