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Пайнов Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пайнов
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8294. ПАЙНОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 17 л., Пермск. окр., Мотовилихинск. р., д. Зуевой. Уральск. Облсуд. Ст. 169, лиш. св. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 11 окт. 924.

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