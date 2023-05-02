Наперник Осип Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наперник
- Имя
- Осип
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49497. НАПЕРНИКЪ, ОСИПЪ МИХАЙловъ. К. Петроков. у., гм. и д. Шидловъ, 23 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 149, 150 и 271 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 23 Марта 905.
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