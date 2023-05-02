Анисимов Виктор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 25 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 458. Анисимов Виктор Яковлев., 17 л., Челябинск. окр., Верхне-Уральск. р., с. Верхне-Кизильского. Н. С. 2 уч. г. Уфы. Ст. 162 п. "в", л. с. 6 м. 25 мар. 927.
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