Замотаев Алексей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамотаев Алексей Яковлев

Замотаев Алексей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Замотаев
Имя
Алексей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
46837. ЗАМОТАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Нерехтск. у., Николо-Китск. в., д. Кито-Логовщины, 15 л., рд. въ г. Пензѣ; — М. С. 6 уч. г. Саратова (во 2 р.), 11 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Мая 905. | 905 2963 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close