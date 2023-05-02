Замотаев Алексей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Замотаев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46837. ЗАМОТАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Нерехтск. у., Николо-Китск. в., д. Кито-Логовщины, 15 л., рд. въ г. Пензѣ; — М. С. 6 уч. г. Саратова (во 2 р.), 11 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Мая 905. | 905 2963 169 М.
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