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Вареник Порфирий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вареник
Имя
Порфирий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45636. ВАРЕНИКЪ, ПОРФИРІЙ НИКОЛАевъ. К. Черкасск. у., в. и с. Матусова, 40 л.; — Черкасск. С. М. С., Кіевск. г., 177 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.

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