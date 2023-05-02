Вареник Порфирий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вареник
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45636. ВАРЕНИКЪ, ПОРФИРІЙ НИКОЛАевъ. К. Черкасск. у., в. и с. Матусова, 40 л.; — Черкасск. С. М. С., Кіевск. г., 177 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.
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