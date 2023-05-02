Хаши-Оглы Ислам Халимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хаши-Оглы
- Имя
- Ислам
- Отчество
- Халимов
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140772. ХАШИ-ОГЛЫ, ИСЛАМЪ ХАЛИМОВЪ. Турец.-подд., 31 г., рд. въ Турціи; — Рижск. О. С. 17 Сент. 909, 134, 135 и 1 п. 1 ч. 1485 У., тюр. 6 м. Исп. 4 Окт. 909.
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