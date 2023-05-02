Габер Ян Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габер
- Имя
- Ян
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101533. ГАБЕРЪ, ЯНЪ ЮРЬЕВЪ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Соликам. у., Кизеловск. в., рд. Ревельск. у., въ Раппельск. в.; — Ревельск. О. С., 17 Мая 911, 13, 1 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 23 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 2325. | ООО 131116 169 М. | 904 65324 271 У. | 906 27447 169 М. | 902 41858 1647 У.
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