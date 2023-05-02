Ли-Бо-Сан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ли-Бо-Сан
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8075. ЛИ-БО-САН, 51 г., китайск. п. Амурск. Губ. суд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. 1 м. 13 д. Исп. 30 июня 923.
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