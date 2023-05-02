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Липко Марк Пименович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Липко
Имя
Марк
Отчество
Пименович
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8101. ЛИПКО МАРК ПИМЕНОВИЧ, 23 л., Кременчугск. у., Солоницк. в., с. Липки. В. Т. Триб. Южного окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «е», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 марта 923.

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