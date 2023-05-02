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Лопарев Матвей Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лопарев
Имя
Матвей
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8228. ЛОПАРЕВ МАТВЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 62 л., Тюкалинск. у., Хохловск. в., д. Кармановой. Н. С. 5 уч. Тюкалинск. у. Ст. 157 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 янв. 923.

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