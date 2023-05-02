Соловьев Афанасий Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12140. Соловьев Афанасий Павлович, 17 л., Башкирск. АССР, Белебеевск. к., Куручевск. в. Н. С. 9 уч. Белебеевск. к. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 21 авг. 926.
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