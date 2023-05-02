Кононенков Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононенков Никита Иванович

Кононенков Никита Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кононенков
Имя
Никита
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6350. КОНОНЕНКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ, 21 г., Торопецк. у., Сиверск. в., д. Барки. Н. С. 5 уч. Торопецк. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 10 м. 20 д. и пор пр. 3 г., Исп. 8 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.