Кононенков Никита Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононенков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6350. КОНОНЕНКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ, 21 г., Торопецк. у., Сиверск. в., д. Барки. Н. С. 5 уч. Торопецк. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 10 м. 20 д. и пор пр. 3 г., Исп. 8 июня 923.
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