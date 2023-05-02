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Игнатов Федор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатов
Имя
Федор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5261. ИГНАТОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 38 л., Усть-Сысольск. у., Ношульск. в., д. Климовской. Н. С. 6 уч. Усть-Сысольск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г и пор. пр. 3 г. Исп. 5 июля 923.

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