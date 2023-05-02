Гаращенко Федор Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаращенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45983. ГАРАЩЕНКО, ФЕДОРЪ ТРОФИмовъ. Мщ. г. Черкассъ, 27 л.; — Черкасск. С. М. С., Кіевск. г., 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 20 Мая 905.
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