Козлов Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83326. КОЗЛОВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ, 41 г. К. Новгородск. у., Трясовск. в., д. Дубней; — Новгородск. О. С., 7 Марта 911, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 22 Дек. 910 г. (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1 г. Исп. 3 Іюня 911. | 909 25102 169 М. | 907 13642 169 М. | 908 60233 169 М.
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