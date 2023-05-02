Савватьевь Павел Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савватьевь
- Имя
- Павел
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 588
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16517. САВВАТЬЕВЬ, ПАВЕЛЪ ТИМОфеевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Брянск. у., Алешинск. в., д. Бахановки, 30 л., рд. въ г. Брянскѣ; — Тверск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 6 Нояб. 908. | 904 62160 1654 У. | 99 37211 170 М. | 900 г. Орл. О. С., 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.