Петруненкова Евфимия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петруненкова
- Имя
- Евфимия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7643. ПЕТРУНЕНКОВА ЕВФИМИЯ ИВАНОВНА, 34 л., Кузнецк. у., Ст. Чирчимск в с. Н-Чирчимы. Н. С. 3 уч. Кузнецк. у. Ст. 140, лиш. св.1 г Исп. 2 апр 923
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