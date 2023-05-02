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Корсаков Дмитрий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корсаков
Имя
Дмитрий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6659. КОРСАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Котельническ. у., Верхотульск. в., д. Поречинской, В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр., Ст. 205б, лиш. св. 3 г., Исп. 5 ноября 923.

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