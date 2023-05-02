Гудима Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудима
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81696. ГУДИМА, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ (онъ же Овидовъ и Овидъ), 23 л. Царан. Оргѣевск. у., Кріулянск. в., д. Кошерлицы; — З. Н. 2 уч. Кишинев. у., 10 Сент. 910, 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 115116, тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 55125. | Въ Сент. 900 г. З. Н. 2 уч. Кишинев. у., тюр. 6 м. | 900 9840 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.