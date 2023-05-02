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Пичугин Никита Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пичугин
Имя
Никита
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7734. ПИЧУГИН НИКИТА ЕФИМОВИЧ, 43 л., Арзамасск. у., Семеновск. в., д. Балдакова. Нижегородск. Губсуд. Ст. 85 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 8 июня 923.

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