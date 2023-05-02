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Ахметшин Хасан Басарей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахметшин
Имя
Хасан Басарей
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129699. АХМЕТШИНЪ, хасанъ басарей (онъ же Акбабаевъ). К. Сарапульск. у., п. и д. Агрызи, 36 л.; — У. Чл. О. С. по Сарапульск. у. 18 Марта 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Сент. 909. | 907 22465 169 М.

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