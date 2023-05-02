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Кабанов Феоктист Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кабанов
Имя
Феоктист
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
08 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
3912. КАБАНОВ ФЕОКТИСТ ТРОФИМОВИЧ, 28 л., б. Витебск. г., Велижск. у., Усмынск. в., д. Бренево. б. Витебск. Губсуд. Ст. ст. 144, 150, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 8/І—24.

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