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Свистков Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свистков
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10367. СВИСТКОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Брянск. г., Трубчевск. у., Суземск. в., с. Ямного. Н. С. 1 уч. б. Трубчевск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 5/ХІ — 24.

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