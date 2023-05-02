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Арцим Иван Казимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арцим
Имя
Иван
Отчество
Казимиров
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129642. АРЦИМЪ, ИВАНЪ КАЗИМІРОВЪ. К. Гродненск. у., Мостовск. в., д. Малыхъ-Стефанишекъ, 18 л.; — З. Н. 5 уч. Гроднен. у. 17 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Сент. 909.

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