Свистунов Трофим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвистунов Трофим Федорович

Свистунов Трофим Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свистунов
Имя
Трофим
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8821. СВИСТУНОВ ТРОФИМ ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Луганск. у., Кортушенск. в., д. Рафаиловки. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. Исп. 30 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.