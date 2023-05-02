Ветренко Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ветренко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101521. ВѢТРЕНКО, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ (онъ же Витренко), 26 л. Ряд. изъ к. Козелецк. у., Ярославск. в., д. Старой Басани; — Кіевск. О. С., 2 Апр. 911, 152, 977 и 1 п. 1 ч. 1647 У. и Воин. У., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Іюня 911. | 906 85229 169 М. | 901 80701 1647 У. | 905 79737 1647 У. | 99 52898 169 М. | 904 48503 172 М.
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