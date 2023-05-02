Белкин Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45559. БѢЛКИНЪ, МИХАИЛЪ МИХАЙловъ. К. Муромск. у., Булатинковск. в. и с., 17 л., рд. Богородск. у., въ Зуевск. в. и с.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 140 и 2 ч. 1484 У., тюр. 8 м. Исп. 20 Мая 905.
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