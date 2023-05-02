Новоженин Сергей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новоженин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34130. НОВОЖЕНИНЪ, СЕРГѢЙ СЕМЕновъ (онъ же Вонягинъ). Сс.-пос. Иркут. у., Бѣльск. в. и с., 36 л., рд. Царев. у., Средней в. и с.; — Иркут. С. П. (въ 3 р.; 1 р. Соед. П.), 134, 135 и 1593 У. и 2 § 438 У. о сс., въ зав. раб. на 5 л. Исп. 10 Дек. 904. | 902 67421 1647 У. и У. о сс.
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