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Добрейкин Александр Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добрейкин
Имя
Александр
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
06 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
14648. ДОБРЕЙКИН, АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ. Гр. Белебейск. у., Менеузбашевск. в., д. Малатиматуза; — Р. Т. г. Уфы. Должн. прест., лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 18 д. пр. з. Исп. 6 марта 920.

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