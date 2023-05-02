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Антонов Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
121560. АНТОНОВЪ, ИВАНЪ АНТОновъ. К. Порхов. у., Нижнешолонск. в., с. Б.-Загорья, 42 л.; — Г. С. г. Петергофа 11 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.

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