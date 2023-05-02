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Чернецкий Станислав Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернецкий
Имя
Станислав
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141162. ЧЕРНЕЦКІЙ, СТАНИСЛАВЪ ПАВЛОВЪ. К. Красностав. у., гм. Рудка, д. Крупе, 27 л.; — М. С. г. Красностава 28 Авг. 909, 12, 14², 2 и 5 п. 170 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг. М. С. г. Красностава отъ 25 Авг. 909 г. (3 п. 170¹ М. — т. 7 м.) и по слож. съ наказ. того же С. отъ 5 Мая 909 г. (169 М. — т. 6 м.), тюр 1 г. и 2 м. Исп. 28 Окт. 909.

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