Ершов Ефрем Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4495. ЕРШОВ ЕФРЕМ ТИМОФЕЕВИЧ, 28 л., Богородицк. у., Коломенск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 109, 142, 180 п. «ж», 184, 197, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 июня 923.
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