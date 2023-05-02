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Ершов Ефрем Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Ефрем
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4495. ЕРШОВ ЕФРЕМ ТИМОФЕЕВИЧ, 28 л., Богородицк. у., Коломенск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 109, 142, 180 п. «ж», 184, 197, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 июня 923.

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