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Горский Викентий Рохов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горский
Имя
Викентий
Отчество
Рохов
Дата исполнения приговора
09 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
101940. ГОРСКІЙ, ВИКЕНТІЙ РОХОВЪ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Дубен. у., в. и м. Вербъ; — Луцк. О. С., 20 Апр. 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 9 Мая 911. | 903 31168 1654¹ У. | 900 90419 1654¹ У.

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