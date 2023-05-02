Симонов Егор Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симонов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28760. СИМОНОВ, ЕГОР ЕФРЕМОВИЧ, 38 л. Гр. Серпуховск. у., Хатуневск. в., д. Гридюкина; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 8 мая 920.
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