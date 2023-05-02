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Кириндас Леонтий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириндас
Имя
Леонтий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5901. КИРИНДАС ЛЕОНТИЙ ПАВЛОВИЧ, 42 л., Прилукск. у., Серебрянск. в., д. Алексиной, Забайкальск. Губсуд, Ст. 97 ч 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 25 окт. 923.

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