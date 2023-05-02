Шмыков Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмыков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8296. ШМЫКОВ, ИВАН ЕГОРОВИЧ, 44 л. Гр. Нолинск. у., Дворищенск. в., д. Ошетской; - Вятск. Н. О. С. Причин. тяж. поврежд., лиш. св. 8 л., амнист. 7 нояб. 918 г. нак. сокращ. на 5 л.
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