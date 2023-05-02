Белокрылов Василий Михаилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белокрылов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михаилович
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1777. Белокрылов Василий Михаилович, 29 л., Саратовск. г., г. Петровска. Н. С. 1 уч. Петровск. у. Ст. 1 ч. 181, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15 апр. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 25 мая 926.
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