Павлов Тимофей Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 333
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28611. ПАВЛОВЪ, ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Балаган. у., Идинск. в., с. Верхне-Оттрожного, 40 л.; — Иркутск. О. С., 114, 9 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. и м. Исп. 18 Дек. 908. | Въ 907 г. М. С. 6 уч. Балаган. у., за кражу тюр. 7 м. | 902 56760 169 М.
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