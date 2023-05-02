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Аккошкаров Умуртай Мурзабеков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аккошкаров
Имя
Умуртай
Отчество
Мурзабеков
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129358. АККошкАровъ, умуртай Мурзабековъ. Кирг. аула № 3, Карабалыкск. в., Кустанайск. у., 36 л.; — Саратов. С. П. 12 Янв. 909, 1 п. 3 ч. 354 У. и и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 13 Окт. 909.

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