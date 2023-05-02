Аккошкаров Умуртай Мурзабеков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аккошкаров
- Имя
- Умуртай
- Отчество
- Мурзабеков
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129358. АККошкАровъ, умуртай Мурзабековъ. Кирг. аула № 3, Карабалыкск. в., Кустанайск. у., 36 л.; — Саратов. С. П. 12 Янв. 909, 1 п. 3 ч. 354 У. и и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 13 Окт. 909.
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