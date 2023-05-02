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Гончаренко Тимофей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончаренко
Имя
Тимофей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
30 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
921. ГОНЧАРЕНКО, ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Детскосельск. у., Рождественск. в. и с. — Н. С. 2 уч. Детскосельск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 30 марта 922.

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