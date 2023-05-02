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Метелка Герш-Мошек Израилев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Метелка
Имя
Герш-Мошек
Отчество
Израилев
Дата исполнения приговора
04 май 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
33642. МЕТЕЛКА, ГЕРШЪ-МОШЕКЪ ИЗраилевъ. Мщ. г. Варшавы, 38 л.; — Варшав. О. С., 294 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 4 Мая 904 г. и съ зачет. 1 г., отбыт. по приг., напеч. въ 900 г. № 99310, арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 31 Марта, счит. ср. съ 5 Янв. 905.

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