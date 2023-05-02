Карачурин Бактигарей Салимгарев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карачурин
- Имя
- Бактигарей
- Отчество
- Салимгарев
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1508. КАРАЧУРИН, БАКТИГАРЕЙ САлимгарев. 28 л. Гр. Уфимск. у., Сафоровск. в., д. Калмашевой; — Уфимск. О. Н. С., 4 Дек. 917. Кража, с лиш пр., ар. отд. 5 л. Исп. 18 Февр. 918. | 1912 120483 1647 У., по сов. с приг., напеч. в 913 г. № 139374. | 909 5147 8169 М. | 904 79205 169 М. | 907 32039 1484 У. | 903 22667 169 М. | 905 32075 1451 У.
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