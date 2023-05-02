Заров Моисей Янкелевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заров
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Янкелевич
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3361. ЗАРОВ МОИСЕЙ ЯНКЕЛЕВИЧ, 39 л., Торопецк. у., Всхоновск, в., с. Старая-Торопа. Псковск. Губсуд. Ст. Ст. 105, 108, 1 ч. 113, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 18/ІХ—24.
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