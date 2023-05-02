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Лемеш Анатолий Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лемеш
Имя
Анатолий
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
20 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
25927. ЛЕМЕШ, АНАТОЛИЙ ФОМИЧ, 21 г. Гр. г. Вильно; — Н. С. 1 р. 5 отд. Вымогат., лиш. св. 1½ г. Исп. 20 марта 920.

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