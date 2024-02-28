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Карасев Василий Федотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карасев
Имя
Василий
Отчество
Федотов
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
133510. КАРАСЕВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОТОВЪ. К. Свіяжск. у., Ширданск. в., д. Улитиной, 28 л.; — Казанск. О. С. 27 Авг. 909, 4 п. 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 29 Сент. 909. | 908 59745 169 М.

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