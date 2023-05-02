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Кузнецов Леонид Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Леонид
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
31 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7344. КУЗНЕЦОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 35 л., Череповецк. у., Андогск. в., д. Спирютина. Н. С. 1 уч. Череповецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 января 923.

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