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Дорошенко Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорошенко
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
3144. Дорошенко Иван Григорьев., 19 л., Старо-Оскольск. у., Велико-Михаловск. в. и с. Курск. Г. С. Ст. 142, л. с. 4 г. 11 нояб. 927.

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